Kavgada tüfekle vurularak öldü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Cihanşarlı köyünde meydana geldi. T.Ç. (48) ile Erdal Ekinci arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken T.Ç., yanındaki pompalı tüfekle Erdal Ekinci’yi göğsünden vurarak, yaraladı. Silah sesini duyup, olay yerine gelen köylüler, Ekinci’yi yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Ekinci’yi ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 çocuk sahibi Erdal Ekinci, kurtarılamadı. T.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.