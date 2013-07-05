Kavram Meslek Yüksekokulu’nun ayrıcalıklı eğitimiyle mükemmel bir gelecek sizleri bekliyor. 2 yılda mesleğinizde uzmanlaşın, hayata iki yıl önde başlayın!

Çifte ön lisans diploma programıyla Amerika’daki Fort Hays State University’den ikinci bir diploma, %100’e varan geri ödemesiz burslar, sosyal etkinlikler, öğrenci konseyi ve kulüpleri, kariyer danışmanlığı, ücretsiz sağlık hizmetleri, modern yurtlar ve çok daha fazlası Kavram Meslek Yüksekokulu’nda.

Hayata hazır bireyler yetişiyor

Kavram, çok sayıda işletmeyle imzaladığı işbirliği protokolleriyle üniversite sektör birliğini hayata geçiriyor. İş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederken akademik bilgiyle mesleki eğitimi birlikte sunuyor. Sektörü çok iyi bilen, uzman öğretim üyeleriyle çalışan Kavram, kurulduğu günden beri akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek bireyler yetiştiriyor.

Hayallerinizdeki meslek Kavram’da!



Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgisayar Programcılığı

Moda Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çorap ve Moda Tasarımı

Dış Ticaret

Grafik Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Spor Yönetimi

Lojistik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik