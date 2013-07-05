Kavram'a gelin, hayata 2 yıl önde başlayın!
Kavram'a gelin, hayata 2 yıl önde başlayın!
Kavram Meslek Yüksekokulu’nun ayrıcalıklı eğitimiyle mükemmel bir gelecek sizleri bekliyor. 2 yılda mesleğinizde uzmanlaşın, hayata iki yıl önde başlayın!
Çifte ön lisans diploma programıyla Amerika’daki Fort Hays State University’den ikinci bir diploma, %100’e varan geri ödemesiz burslar, sosyal etkinlikler, öğrenci konseyi ve kulüpleri, kariyer danışmanlığı, ücretsiz sağlık hizmetleri, modern yurtlar ve çok daha fazlası Kavram Meslek Yüksekokulu’nda.
Hayata hazır bireyler yetişiyor
Kavram, çok sayıda işletmeyle imzaladığı işbirliği protokolleriyle üniversite sektör birliğini hayata geçiriyor. İş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederken akademik bilgiyle mesleki eğitimi birlikte sunuyor. Sektörü çok iyi bilen, uzman öğretim üyeleriyle çalışan Kavram, kurulduğu günden beri akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek bireyler yetiştiriyor.
Hayallerinizdeki meslek Kavram’da!
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bilgisayar Programcılığı
Moda Tasarımı
Çocuk Gelişimi
Çorap ve Moda Tasarımı
Dış Ticaret
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Spor Yönetimi
Lojistik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik