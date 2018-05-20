Kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi

Dün gece Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyir halinde olan 07 HYF 46 plakalı cipin sürücüsü, Bitez Kavşağı’na hızlı ve kontrolsüz bir şekilde girdi. Kazada cip sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, karşı kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.