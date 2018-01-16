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Kavşaklara dikkat! Artık o cezalar kesilecek

İstanbul’da kavşaklarda trafiğin kilitlenmesini önlemek için 3 yıl önce deneme çalışmalarına başlanan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” artık devreye alınıyor. Bugüne kadar kesilmeyen cezalar cebinizi yakabilir

Kavşaklara dikkat! Artık o cezalar kesilecek
Trafik ihlallerinin sensörler aracılığı tespitini sağlayan EDS'ler için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol yenilendi. Ocak ayı İBB meclis oturumunda kabul edilen protokole göre EDS'ler İstanbul'da 159 noktada kırmızı ışık, 97 noktada emniyet şeridi, 92 noktada park ihlali, 21 noktada ters yön, 16 noktada tramvay yolu, 9 noktada ofset taralı, 6 noktada dönüş yasağı, 3 noktada yaya ihlali, 41 güzergahta hız koridoru ve 11 adet mobil EDS aracı ile ihlalleri tespit edecek. Bu protokol ile İBB'nin kentteki trafiği rahatlatmak üzere 2015 yılında devreye aldığı ancak personel yetersizliği nedeniyle uygulamaya konulamayan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” de 9 noktada devreye girmiş olacak. Sistem, protokolün imza sürecinin tamamlanmasının ardından devreye alınacak.


TEST ÇALIŞMALARI DOLMABAHÇE'DE BAŞLADI


İlk olarak Beşiktaş Dolmabahçe kavşağında test çalışmalarına başlanan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” ile kavşaklarda trafiğin kilitlenmesinin önlenmesi planlanıyordu. Sistem ile yeşil ışık yanmış olsa bile kavşak noktasındaki yoğunluğa dahil olan araçların, bir operatör tarafından 1 adet geniş açı, 1 adet dar açı ve 1 adet belirlenen süreden önce nerede olduğunu gösteren geniş açı fotoğrafı çekilecekti. Bu fotoğraflar daha sonra kesilecek para cezasının delili olacaktı.


CEZALARA DİKKAT


CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, bu yanıttan aylar sonra imzalanan protokol ile artık taralı alan ihlal sisteminin devreye gireceğini ve ceza işlemlerinin başlayacağını söyledi. Standart tartışması nedeniyle aylarca EDS kameraları kapalı olduğu için ceza kesilmediğini de hatırlatan Sağ “İstanbullular dikkatli olsun. Özellikle kavşaklardaki sistem devreye girdiğinde bugüne kadar hiç uygulanmayan denetime takılarak para cezaları ödemek zorunda kalabilirler” uyarısında bulundu.


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