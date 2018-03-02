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Kaya tuzu tartışmasına Yavuz Dizdar da katıldı: Canan Karatay'a saygısızlık ediyorlar

Kaya tuzu tartışmalarına yönelik bir açıklama da ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’dan geldi. Bu konuda Canan Karatay’a haksızlık edildiğini söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, "İnsanlar bir bardak suda fırtına koparıyor. Mevcut piyasa tuzlarında sodyum ve klor dışında bir şey yok. Esas tuz kaya yani kaynak tuzudur. Diğer tuzlar ise kimyasaldır" dedi

02 Mart 2018, Cuma 10:36
Kaya tuzu tartışmasına Yavuz Dizdar da katıldı: Canan Karatay'a saygısızlık ediyorlar
Kaynak tuzunun Munzur’un tepesinden çıktığını belirten Dr. Yavuz Dizdar, "Burada tuzlu su çıkıyor. İnsanlar bunu alıp kurutuyor, paketleyip kaynak tuzu olarak piyasaya veriyorlar. Kayadan elde edilen tuz bir de deniz tuzu var. Bunların hepsi mineral açısından zengin tuzlar. Diğer piyasadaki tuz zaten kimyasal bir şey. Arkadaşlar Canan Hoca'ya saygısızlık ettiler çünkü hoca haklı. Söylediği çok yeni bir şey de değil, bunu herkes biliyor. Piyasadan tuz alacaksanız rafine değil, kaya tuzu alın" diye konuştu.

'VÜCUT FAZLA TUZU DENGELİYOR'

Fazla tuzun hastalığa neden olacağı yönündeki açıklamaların afaki olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz Dizdar, "Vücut tuzun fazlası varsa bunu dengeliyor. Mesela migreni tuz kürüyle geçen hasta biliyorum. Yiyeceklere yeterince tuz koymakta bir sorun olmaz. Kaya tuzu çok fazla tuz tadı vermez. Kaya tuzuyla mineral eksiğinizi giderirsiniz. Çünkü yediklerinizin bir kısmında mineral yok. Örneğin susuz tarım yapılan bir yerde yetişen üründe mineral farklılığı olacak çünkü toprak yok. O zaman alınması da bir yerde zorunluluk haline geliyor. Ayrıca doğru düzgün sağlıklı beslenen birinin ekstra başka şeyler alması bana göre mantıksız" ifadelerini kullandı.

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'TUZU GÜNDE ŞU KADAR ALIN DİYE BİR KURAL YOK'

Tuzu günde şu kadar alın diye bir kural olmadığını söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, "Yemeği öyle bir pişirmek gerekir ki o tuz koymaya gerek kalmasın. Biraz tuzsuz olabilir, onun yanında tükettiğiniz bir şey tuzludur onunla dengelersiniz. Bunun bir ölçüsü yok. Pişmiş yemeğin tuzlu olmaması gerekir. Tuzu olursa o vakit işte vücuda tuz yüklenmiş olursunuz, risklidir" dedi.

"Kaya tuzu tuzdur, insan vücuduna yararlıdır. Diğeri rafinedir" diyen Dr. Yavuz Dizdar, sofra tuzunu yan ürün olduğunu belirterek, "Akar, akar, akar diyorlar kaya tuzu donma eğilimindedir. Sofra tuzu yerine koymaya kalkarsanız kaya tuzu kristalizedir, kolay eritemeyebilirsiniz" diye konuştu.

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DOÇ.DR. YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki orta eğitimini 1982’de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini 1988’de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından o yıllarda Siirt’e bağlı olan Batman’da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışıyor.


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