Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde plajın üst tarafında bulunan kayalıklara tırmandığı sırada düşerek yaralan Rus turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
 

06 Mayıs 2018, Pazar 17:02
Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Eşiyle beraber kayalık bölgede gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), bir süre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybedip yuvarlanmaya başladı. Kol ve bacağını sert zemine çarpan Kudimov yaralandı.

O sırada bölgeden geçen teknelerde bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı Kudimov’u zodyak bota alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi.

Buradan da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Kudimov tedaviye alındı. Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


 


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