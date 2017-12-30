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Kayalıkta sıkışan köpek kurtarılmayı bekliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpeği kurtarma çalışmaları yağışlı havaya rağmen sürüyor

30 Aralık 2017, Cumartesi 18:49
Kayalıkta sıkışan köpek kurtarılmayı bekliyor
Siverek'te yaşayan Cuma Süleyman’ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı. Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ekipler, köpeği  sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyor. Cuma Süleyman’ın oğlu Kays Süleyman, "Köpek içeride ve yaşıyor. İçeri girip kontrol ettim, mesafesi biraz fazla ve çıkışa uzak. Arkadaşlar içeri girmeye korkuyor, ben girip kurtarmaya çalışıyorum. Köpeği kurtarmak için  içerideki taşları kırmam gerekiyor. Sağ olsun ekipler hilti matkapla çalışıyor  ama bunun için iş makinesi gerekiyor." dedi.        


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