Kayalıkta sıkışan köpek kurtarılmayı bekliyor

Gizem Yetil

Siverek'te yaşayan Cuma Süleyman’ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı. Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyor. Cuma Süleyman’ın oğlu Kays Süleyman, "Köpek içeride ve yaşıyor. İçeri girip kontrol ettim, mesafesi biraz fazla ve çıkışa uzak. Arkadaşlar içeri girmeye korkuyor, ben girip kurtarmaya çalışıyorum. Köpeği kurtarmak için içerideki taşları kırmam gerekiyor. Sağ olsun ekipler hilti matkapla çalışıyor ama bunun için iş makinesi gerekiyor." dedi.