Kaybedenler Kulübü filminin fragmanı çıktı: Filmin cesur sahneleri olay oldu!



KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FİLMİNİN KONUSU

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FİLMİNİN FRAGMANLARI



KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

'Kaybedenler Kulübü' kapalı gişe

Kaybedenler Kulübü kazandırdı

Elif Bayram

Film, cesur sahneleri nedeniyle kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği projeyi Mehmet Ada Öztekin yönetti.Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. İstanbul’a doğru ilerlerken, hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir…Filmdeda rol alıyor.6 Mart'ta vizyonda., toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.