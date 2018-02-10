Kaybedenler Kulübü filminin fragmanı çıktı: Filmin cesur sahneleri olay oldu!

Film, cesur sahneleri nedeniyle kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği projeyi Mehmet Ada Öztekin yönetti.
Kaan ve Mete
KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FİLMİNİN KONUSU
Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. İstanbul’a doğru ilerlerken, hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir…
KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FİLMİNİN FRAGMANLARI
KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Filmde Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya
da rol alıyor. Kaybedenler Kulübü Yolda 1
6 Mart'ta vizyonda.
Kaybedenler Kulübü
, toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.
'Kaybedenler Kulübü' kapalı gişe
Kaybedenler Kulübü kazandırdı
Elif Bayram