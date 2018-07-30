Kaybolduktan sonra yaralı bulunan Özkan taburcu edildi

Gediz'e bağlı Göynükören köyünde oturan ailenin otizmli çocuğu Özkan D., 28 Temmuz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında, evin bahçesinden çıkıp, gitti. Konuşma ve duyma engeli de olan torununun koşarak, uzaklaştığını gören babaannesi Fadime D., peşinden koşmasına rağmen yetişemedi. Fadime D., jandarmayı arayarak, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler, çocuğu aramaya başladı. Özkan D., dün saat 02.00 sıralarında, kaybolduktan 8 saat sonra köye 5 kilometre uzaklıktaki Sarıdere mevkisindeki 20 metrelik uçurumda görüldü. Özkan D., buradan güçlükle çıkarılırken, kol ve bacakları ile başından yaralandığı belirlendi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan D.'nin bacaklarında kırık tespit edildi. Hastaneden tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan D., evine götürüldü.

DHA