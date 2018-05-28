Kayıp 4 balıkçıdan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinin kayıp 4 mürettabatından birinin cesedi enkazın 20 metre ilerisinde ve 28 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulundu.
Geçen gece kötü hava şartları nedeniyle alabora olan 'Belinay 1' isimli balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatından biri batık enkazının 20 metre kadar ilerisinde 28 metre derinlikte balık adamlar tarafından bulundu. İlk belirlemelere göre, kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı’nın cansız bedenine ulaşıldığı belirtiliyor. Sabah saatlerinden bu yana enkaz ve civarında dalışlarını sürdüren Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Ekipleri bir kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmaları hızlandırdı.