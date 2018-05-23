Kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarını durdurma kararı

Hint Okyanusu üzerinde 2014’te kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının durdurulması kararı alındı.

29 MAYIS'TA DURDURULACAK

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs’ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

70 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKTİ

ABD şirketi Ocean Infinity’nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak’ta tekrar başlamıştı. Yapılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya’nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014’te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.