Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Büşra Kamış

Merkeze bağlı Gücünkaya köyü yakınlarında oturan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Ahmet Karaca, geçen cuma günü işe gitti, bir daha geri dönmedi. Ailesi ve yakınları ile jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Karaca'nın montu Mamasın Barajı kenarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, AFAD'a bağlı dalgıçlar çağrıldı. Yapılan çalışmayla Karaca'nın cesedi suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.Karaca'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.Jandarma, Karaca'nın cinayete mu kurban gittiği, yoksa boularak mı öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.