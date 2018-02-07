Kayseri'de banka şubesini soyan zanlı tutuklandı

Büşra Kamış

Kayseri'de bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirdikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir banka şubesinden dün silah tehdidiyle 68 bin lira alarak kaçan şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde geniş çaplı çalışma yürüttü.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçla olay yerinden kaçan zanlının E.K.K. (35) olduğunu belirledi. Yaklaşık 200 aracı inceleyen ekipler, şüpheliyi, olaydan 7 saat sonra kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı.İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olan zanlı ile olayda kullandığı tabanca ve bankadan çaldığı paranın 60 bin lirası da ele geçirildi.E.K.K'nin ifadesinde, "ele geçirilen paranın eksik olan 8 bin lirası ile olayda kullandığı kiralık aracın parasını ödediğini, bir kısmını harcadığını, borcundan dolayı bankayı soyduğunu söylediği" öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kar maskesiyle girdiği banka şubesinde, yanındaki tabancayla tehdit edip silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren zanlı, daha sonra veznedarı silahla tehdit ederek 68 bin lirayı aldıktan sonra yaya olarak kaçmış, güvenlik görevlisinden aldığı tabancayı bir inşaat alanına attıktan sonra beyaz renkli hafif ticari araca binerek uzaklaşmıştı.