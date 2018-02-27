Kayseri'de bir adamın valizinden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine bırakılan şüpheli valizden, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören hastaların dosyaları çıktı. Valizin, akli dengesi bozuk Gökhan D.'ye (35) ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polisin, "Bu dosyaları neden topladın?" sorusuna "Dosyalar hoşuma gidiyor" diye yanıt verdi.
 

Kayseri'de bir adamın valizinden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine bırakılan valizde patlayıcı olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Bahçeye gelen özel güvenlik görevlileri, ağzı açık valizde evraklar bulunduğunu belirleyip, polise haber verdi. Valizi inceleyen polis, Ankara, Ardahan, İzmir, Kayseri, Kars, Afyon ve Isparta gibi onlarca ilin devlet ve özel hastanelerine ait hasta dosyaları buldu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bloknotların da çıktığı valizin sahibinin, akıl sağlığı yerinde olmayan Gökhan D. olduğu belirlendi.

DOSYALARDAN BİRİ POLİSİN YAKININA AİT ÇIKTI


Farklı kentlerde gittiği hastanelerdeki hasta dosyaları valizine attığı ortaya çıkan Gökhan D., polisin "Ne yapacaksın bu dosyaları, neden topladın?" sorusuna, "Dosyalar hoşuma gidiyor" diye yanıt verdi. Gittiği illerde tren garı ve otogarlarda kaldığı öğrenilen şüphelinin valizindeki bir dosya da polis memurlarından birinin Ankara Sincan'da bulunan yakınına ait çıktı. Gökhan D. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.


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