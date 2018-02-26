Kayseri'de cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, okul çıkışında M.Y. (14) adlı kız çocuğunu evinin bahçesine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Abdullah V. (21), 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis
Bünyan ilçesinde geçen yıl 16 Mart’ta meydana gelen olayda, Abdullah V. , M.Y.´yi okulundan alarak evinin bahçesine götürdü. Annesinin kızına ulaşamaması sonrası görgü tanığı olan bir arkadaşı M.Y.´nin, Abdullah V. ile gittiğini söyledi. Anne, kızını Abdullah V. ile bahçede bir kanepede otururken gördü. Anne polise giderek şikayetçi oldu.

1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık İzmir’de askerlik görevini yaptığı için duruşmaya katılmazken avukatı duruşmada yer aldı. Abdullah V.´nin, kendisini tehdit ettiğini belirten M.Y., "Daha önce evlerine gitmiştim. Benim fotoğrafımı çekmiş. Fotoğrafı aileme göstereceğini söyleyerek tehdit etti. Sonra okul çıkışında bir evin bahçesine gittik. Bahçede beni öpmek istedi" dedi.

Mahkeme, Abdullah V.’yi, cinsel istismar suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tartıştığı arkadaşını ensesinden bıçakladı

Tartıştığı arkadaşını ensesinden bıçakladı
Mardin'de kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu operasyonla kurtarıldı

Mardin'de kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Amca çocuklarının odunluk kavgası 4 ölümle sonuçlandı

Amca çocuklarının odunluk kavgası 4 ölümle sonuçlandı
Son dakika! Trabzon'da Rus asıllı kadının şüpheli sonu

Son dakika! Trabzon'da Rus asıllı kadının şüpheli sonu
Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu

Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu
Soma Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim temizlik şefini vurdu

Soma Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim temizlik şefini vurdu
Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı

Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
Cinsel istismar iddiası Bahçeşehir'deki liseyi karıştırdı, öğrenciler ayaklandı

Cinsel istismar iddiası Bahçeşehir'deki liseyi karıştırdı, öğrenciler ayaklandı
Bebek cesedi sanıldı, telef olmuş kedi çıktı

Bebek cesedi sanıldı, telef olmuş kedi çıktı
Ankara’da iğrenç olay! Engelli öz kızına tecavüz etti, öz oğluna dışkısını yedirdi

Ankara’da iğrenç olay! Engelli öz kızına tecavüz etti, öz oğluna dışkısını yedirdi
Kadıköy'de dört minibüs şoförü motosikletli bir çifti evire çevire dövdü

Kadıköy'de dört minibüs şoförü motosikletli bir çifti evire çevire dövdü