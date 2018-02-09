Kayseri’de kaçak sigara baskınında gizli geçit bulundu

Serap Belovacıklı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, A.Y.’nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde bulunan evini takibe aldı. Kaçak sigaraları evine götüren A.Y.’ye baskın yapıldı. Evde yapılan aramada A.Y.’nin yatak odasında yatağın altındaki bazanın içinden ulaşılan gizli geçit olduğu belirledi. Özel olarak yaptırıldığı belirlenen geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara dolu gizli geçidi gören polisler de şaşırdı. Gözaltına alınan A.Y.’nin sorgusu sürüyor.