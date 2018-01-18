Kayseri’de kar çilesi

Kayseri’de akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, yerini kara bıraktı. Kentte her yer beyaza büründü. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te de kar yağışı etkisini artırdı.
YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Büyükşehir Belediyesine ait kar temizleme araçları, hem kent merkezinde hem de Erciyes’te yolları açmak için çalışma başlattı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Öte yandan, kar yağışı ile beraber Erciyes’e çıkan bazı otomobil sürücüleri de kaygan yolda zor anlar yaşadı.
Gizem Yetil