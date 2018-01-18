Kayseri’de kar çilesi



YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Gizem Yetil

Kayseri’de akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, yerini kara bıraktı. Kentte her yer beyaza büründü. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te de kar yağışı etkisini artırdı.Büyükşehir Belediyesine ait kar temizleme araçları, hem kent merkezinde hem de Erciyes’te yolları açmak için çalışma başlattı.Öte yandan, kar yağışı ile beraber Erciyes’e çıkan bazı otomobil sürücüleri de kaygan yolda zor anlar yaşadı.