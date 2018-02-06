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Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle kapattılar

Kayseri kent merkezinde,otobüs duraklarındaki sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup üyeleri tarafından 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle afişlerle kapatıldı. Sutyen firması yetkilileri ise afişin ahlak dışı olduğunu düşünmediklerini ve tepkiyi saçma bulduklarını söyledi

06 Şubat 2018, Salı 16:23
Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle kapattılar
Kayseri kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup tarafından ’Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir’ yazılı afişlerle kapatılıp, Büyükşehir Belediyesi de göreve çağrıldı.

Sutyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, protestoya şaşırdıklarını belirterek, 'Türkiye çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz' dedi.



'Yedi Hilal Gençliği' isimli grup ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanamayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.

DHA


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