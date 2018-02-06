Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle kapattılar

Kayseri
kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup tarafından ’Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir’ yazılı afişlerle kapatılıp, Büyükşehir Belediyesi de göreve çağrıldı.
Sutyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, protestoya şaşırdıklarını belirterek, 'Türkiye
çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri
'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz' dedi.
'Yedi Hilal Gençliği' isimli grup ise Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanamayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.
DHA
Can Hakman