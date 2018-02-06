Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle kapattılar

Can Hakman

kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup tarafından ’Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir’ yazılı afişlerle kapatılıp, Büyükşehir Belediyesi de göreve çağrıldı.Sutyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, protestoya şaşırdıklarını belirterek, 'çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz' dedi.'Yedi Hilal Gençliği' isimli grup iseBüyükşehir Belediyesinin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanamayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.DHA