Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da ligin bitimide 1 hafta kala rumen teknik adam Sumudica ile yollar ayrıldı.

Kayserispor’dan yapılan açıklama

Sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz “istikrar”açısından devam etmesini sağlamıştır.Ancak,geldiğimiz noktada ; Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte “hedeflenen başarı” açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Güle güle Şumi,kariyerinde başarılar….