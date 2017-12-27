Kayserispor avantajı kaptı

Mehmet Nuri Turan

5. dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-116. dakikada Maicon’ın ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.43. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.44. dakikada Mendes’in sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.52. dakikada Deniz’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-154. dakikada Umut’un savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-168. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Grando’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz topu müsait durumdaki Mendes’e çıkardı. Mendes, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1İHA