Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Kayserispor avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti

Kayserispor avantajı kaptı
MAÇIN ÖZETİ

5. dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Maicon’ın ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada Mendes’in sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada Deniz’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Umut’un savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

68. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Grando’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz topu müsait durumdaki Mendes’e çıkardı. Mendes, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

İHA
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!

Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı

Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi

Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı

PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri