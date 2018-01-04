Kayserispor bugün Antalya'da kampa giriyor

Erdinç Şahin

, geçtiğimiz sezon kaleciile birliktetakımında sağ ve sol kanatta oynayan, bu sezon ise,takımına transfer olan, teknik direktöreski öğrencisi 26 yaşında, 1.85 boyundakidün gece kiralık olarak kadrosuna kattı.Bu aradafutbol şube sorumlusugiderek,santraforu 29 yaşındakiile görüştü.gibikulüplerinin de transfer listesinde olan Kravets'in kulübüile kendisinin istediği ücreti Kayserispor kulübü çok buldu. Bunun üzerine oyuncunun transferinden vazgeçildi.Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın kampının bugün Antalya'da başladığını belirterek, ''Elbette, teknik kadromuzun verdiği liste doğrultusunda bir çok oyuncu ile görüşüyoruz. Şu ana kadar William De Amorim dışında transferimiz olmadı. Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i alacağımız yönündeki söylentiler tamamen yalan. Bir takım kadrosunda 14 yabancısı varsa 10 yerli ve 4 alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu var. Bazıları bilmeden, görmeden, yönetmelikleri bilmeden yakıştırma yapıyor, yazılar yazıyor. Kulüp resmi sitesinden açıklama yapmadan söylentilere inanmayın. Bir santrafor için görüşmelerimiz sürüyor. Bunun dışındakiler yalan, dolan'' diye konuştu.