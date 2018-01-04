Kayserispor bugün Antalya'da kampa giriyor

Kayserispor
, geçtiğimiz sezon kaleci Silviu Lung ve Christian Sapunaru
ile birlikte Romanya'nın Astra
takımında sağ ve sol kanatta oynayan, bu sezon ise, Steaua Bükreş
takımına transfer olan, teknik direktör Marius Sumudica'nın
eski öğrencisi 26 yaşında, 1.85 boyundaki Brezilyalı William'ı
dün gece kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu arada Kayserispor
futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya'ya
giderek, Dinamo Kiev'in Ukrayna Milli Takım
santraforu 29 yaşındaki Artem Kravets
ile görüştü. Bursaspor, Göztepe ve Sivasspor
gibi Süper Lig
kulüplerinin de transfer listesinde olan Kravets'in kulübü Dinamo Kiev
ile kendisinin istediği ücreti Kayserispor kulübü çok buldu. Bunun üzerine oyuncunun transferinden vazgeçildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın kampının bugün Antalya'da başladığını belirterek, ''Elbette, teknik kadromuzun verdiği liste doğrultusunda bir çok oyuncu ile görüşüyoruz. Şu ana kadar William De Amorim dışında transferimiz olmadı. Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i alacağımız yönündeki söylentiler tamamen yalan. Bir takım kadrosunda 14 yabancısı varsa 10 yerli ve 4 alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu var. Bazıları bilmeden, görmeden, yönetmelikleri bilmeden yakıştırma yapıyor, yazılar yazıyor. Kulüp resmi sitesinden açıklama yapmadan söylentilere inanmayın. Bir santrafor için görüşmelerimiz sürüyor. Bunun dışındakiler yalan, dolan'' diye konuştu.
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Erdinç Şahin