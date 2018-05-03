Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş
maçı hazırlıklarına bugün Karpuzatan Kadir Has
tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Marius Sumudica
nezaretinde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında yan top ve taktik çalışması yaptı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım
ile izinli olan ve yurt dışına giden Deniz Türüç
antrenmana katılmadı. Tedavisi devam eden Silvestre Varela
takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi Güray
'ın sakatlığı geçerken, defansın önemli isimlerinden stoper Christian Sapunaru
ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceizalı durumda bulunuyor
Erdinç Şahin