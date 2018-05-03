Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Erdinç Şahin

Sarı-kırmızılı takımmaçı hazırlıklarına bugüntesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mariusnezaretinde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında yan top ve taktik çalışması yaptı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kaleciile izinli olan ve yurt dışına gidenantrenmana katılmadı. Tedavisi devam edentakımdan ayrı düz koşu yaptı.'ın sakatlığı geçerken, defansın önemli isimlerinden stoperise gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceizalı durumda bulunuyor