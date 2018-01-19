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Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı

Kadrosunda çok fazla yer vermediği futbolcularıyla çıktığı Antalyaspor maçını deplasmanda 2-0 kazanarak, Türkiye Ziraat Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kayserispor, bugün de Antalya'da Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. 
 

Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı
Antalyaspor'u kupadan eleyen Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, bu karşılaşmada Galatasaray maçını düşünerek kaptan Umut Bulut, Atila, Lung, Sapunaru, Güray, Badji gibi oyuncuları oynatmadı.

Deniz Türüç, Kana Bıyık ve Lopes ise yarım devre oyunda kaldı. Yeni transfer Brezilyalı William De Amorim attığı gol ve ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanarak, takıma kısa sürede uyum sağladı
 

"BİZİM İÇİN ZOR AMA GALATASARAY İÇİN DAHA DA ZOR"


Kayserispor Başkanı Erol Bedir, çizdikleri hedef doğrultusunda hem kupa hem ligi bir arada götürmeye çalıştıklarını söyledi. Bedir, Geoffrey Bia ve bir yabancı oyuncunun da sarı kırmızılı ekipten ayrılmasıyla William De Amorim'in yanı sıra Artem Kravets'e de lisans çıkartacaklarını söyledi.

Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları karşılaşmanın 1600 kişilik misafir tribünü ile kombine biletler dahil Kayserispor tribün biletlerinin şimdiden tükendiğine dikkat çeken başkan Erol Bedir, ''Kolay bir maç olmayacak. Zirvedeki 5 takımdan ikisinin karşı karşıya geleceği renktaşların mücadelesi bizim için zor ama, Galatasaray için daha da zor. Onlar kadar şansımız var. İyi oynayan kazansın'' diye konuştu.
 

KAYSERİSPOR ANTALYA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ


Öte yandan, 4 Ocak'tan beri Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular, bu sabah da Antalya'da son antrenmanı gerçekleştirdi. Sakat ve cezalı bulunmayan kadrodaki tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda, Galatasaray maçının taktiği çalışıldı. Kayserisporlu futbolcular akşam saatlerinde Antalya-İstanbul, İstanbul-Kayseri aktarmalı uçak yolculuğuyla Kayseri'ye dönerek, Karpuzatan Tesisleri'nde kampa girecek.


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