Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı

"BİZİM İÇİN ZOR AMA GALATASARAY İÇİN DAHA DA ZOR"

KAYSERİSPOR ANTALYA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Erdinç Şahin

'u kupadan eleyenteknik direktörbu karşılaşmadamaçını düşünerek kaptangibi oyuncuları oynatmadı.ise yarım devre oyunda kaldı. Yeni transferattığı gol ve ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanarak, takıma kısa sürede uyum sağladıçizdikleri hedef doğrultusunda hem kupa hem ligi bir arada götürmeye çalıştıklarını söyledi. Bedir, Geoffrey Bia ve bir yabancı oyuncunun da sarı kırmızılı ekipten ayrılmasıyla William De Amorim'in yanı sıra Artem Kravets'e de lisans çıkartacaklarını söyledi.ile pazartesi günü oynayacakları karşılaşmanın 1600 kişilik misafir tribünü ile kombine biletler dahil Kayserispor tribün biletlerinin şimdiden tükendiğine dikkat çeken başkan Erol Bedir, ''Kolay bir maç olmayacak. Zirvedeki 5 takımdan ikisinin karşı karşıya geleceği renktaşların mücadelesi bizim için zor ama, Galatasaray için daha da zor. Onlar kadar şansımız var. İyi oynayan kazansın'' diye konuştu.Öte yandan, 4 Ocak'tan beri Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular, bu sabah da Antalya'da son antrenmanı gerçekleştirdi. Sakat ve cezalı bulunmayan kadrodaki tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda, Galatasaray maçının taktiği çalışıldı. Kayserisporlu futbolcular akşam saatlerinde Antalya-İstanbul, İstanbul-Kayseri aktarmalı uçak yolculuğuyla Kayseri'ye dönerek, Karpuzatan Tesisleri'nde kampa girecek.