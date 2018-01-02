Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

Süper Lig'de ilk yarı gösterdiği performansla dikkat çeken Kayserispor'da yöneticiler, 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kamp öncesi Ukrayna ve Romanya'ya bir santrafor ve bir kanat oyuncusu için çıkarma yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Ukraynalı santrafor ile Romanya'dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusu Antalya kampına katılacak.

Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması
Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadrosunun verdiği transfer listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımın futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Ukrayna'ya gitti.

Mehmet Çakmak Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşme yaptı. Kayserispor'un tecrübeli defans oyuncusu, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksander Kucher'in de aracı olduğu santraforun, milli takım oyuncusu olduğu da ifade edildi.

İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen Romanya'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de  kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun bu ülkeye giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı
Trabzonspor Deniz Kadah'ı istiyor

Trabzonspor Deniz Kadah'ı istiyor
Pereira ve Uğur sözleşme uzatıyor

Pereira ve Uğur sözleşme uzatıyor
Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor

Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor
Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!

Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!
Reto Ziegler MLS'e transfer oldu

Reto Ziegler MLS'e transfer oldu
Fellaini'nin Galatasaray'dan sadece tek bir talebi var!

Fellaini'nin Galatasaray'dan sadece tek bir talebi var!
Felipe Melo’dan, canlı yayında Fenerbahçe’ye küfür!

Felipe Melo’dan, canlı yayında Fenerbahçe’ye küfür!
Galatasaray'a Badou Ndiaye müjdesi

Galatasaray'a Badou Ndiaye müjdesi
İngiltere Kerem Demirbay'ın peşinde

İngiltere Kerem Demirbay'ın peşinde
Harry Kane’in yeni yıl mesajına nişanlısından tepki geldi

Harry Kane’in yeni yıl mesajına nişanlısından tepki geldi