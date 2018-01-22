Kayserispor - Galatasaray (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

90.DK:

52.DK:

19.DK:

12.DK:

İlk 11'LER

Kayserispor - Galatasaray maçında Selahattin Aydoğdu krizi

Mehmet Nuri Turan

Galatasaray Kayserispor deplasmanında istediği sonucu alarak galip geldi. Sarı kırmızılı ekip bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 38'ya çıkardı.Hakem son düdüğü çaldı, maç sona erdi. Kayserispor 1 - 3 GalatasarayGOL! Galatasaray Rodrigues'le golü buluyor. 3 - 1Galatasaray, Sinan Gümüş ile bir kez mutlak bir golden yararlanamıyor. Tolga Ciğerci ile verkaça giren Sinan Gümüş, kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıyor. Sinan Gümüş, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.Ceza alanı hemen dışı sağ kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz'in ortasında William De Amorim sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.Kayserispor, beraberlik golüne bir kez daha yaklaşıyor. William De Amorim'in ara pasıyla ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural pasını Umut Bulut'a çıkarıyor. Umut Bulut'un geriye doğru pasında Şamil Cinaz uygun durumda sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera soluna giden topu çelmeyi başarıyor.Ceza alanı sağ çaprazında Tiago Lopes ile verkaça giren Ryan Mendes sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor ve Kayserispor net bir fırsattan yararlanamıyor.GOL! Kayserispor Umut Bulut'la golü buluyor. 2 - 1. William De Amorim'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural ceza alanı içine ortasını yapıyor. Umut Bulut, çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ve kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluşuyor.İkinci yarı başladıCristian Sapunaru'nun savunmadan çıkmak isterken kaptırdığı top sonrasında Eren Derdiyok pasını Garry Rodrigues'e veriyor. Garry Rodrigues, ceza alanı hemen içinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.Stephane Badji ile girdiği ikili mücadele sonrasında Badou Ndiaye yerde kalıyor ve oyun durmuş durumda.Deniz Türüç, ceza alanı içine girmek üzere iken Selçuk İnan'ın müdahalesiyle yerde kalıyor ve Kayserispor sol çaprazdan tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanıyor. Atışı kullanmak için topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz Türüç'ün sol ayağıyla yaptığı vuruşta barajda Serdar'dan geri dönüyor.GOL! Galatasaray Eren'lefarkı 2'ye çıkarıyor. Selçuk İnan'ın pasıyla sol kanattan ceza alanı içine giren Sofiane Feghouli'nin yerden pasında Eren Derdiyok altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor.GOL! Galatasaray Eren Derdiyok'la 1 - 0 öne geçiyor. Yasin Öztekin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, bekletmeden içeri gönderdiği topa Eren Derdiyok altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.Jean-Armel Kana-Biyik'ın orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Fernando Muslera, Umut Bulut'tan önce topa sahip oluyor.Selçuk İnan'ın sağ kanattan ortasında Kayserispor savunması topu taca gönderiyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarGalatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz karşılaşmayı takip ediyor.Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren.Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut