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Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ligin ikinci yarısının ilk maçında, sezonun flaş takımı Kayserispor'a konuk oluyor. Fatih Terim’in öğrencileri, zorlu mücadelede 3 puandan başka ihtimal düşünmüyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanı ile başlayacak olan Galatasaray’da moraller yerinde.Fatih Terim’in göreve gelmesi ile moral ve motivasyonu artan Sarı-Kırmızılı takım çıkışını sürdürmek istiyor. Oldukça soğuk bir havada oynanacak mücadelede hedef üç puan. Sarı-Kırmızılı takımda kadroda olmayan Gomis'in yerine Eren Derdiyok'un 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
 

MUHTEMEL 11'LER


Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Eren

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, Umut
 

GOMİS KAYSERİ'DE YOK


Galatasaray'da bir süredir alacağını alamayan Bafetimbi Gomis'in sakatlığı bahane ederek 2 gündür idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Fatih Terim kendisini kadroya dahil etmedi...
 

MAICON VE FERNANDO OYNAYAMAYACAK


Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Fernando Reges, forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan, belinde ağrı bulunan Ahmet Çalık ile sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis’in ise oynamalarına engel bir durum olmadığı belirtildi.
 

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA


Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.
 

4 MAÇTIR DEPLASMANDA PUAN ALAMIYOR


Kayserispor’la yarın rakip sahada karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda puana hasret durumda. Galatasaray, rakipleriyle dış sahada oynadığı son 4 lig maçını da kaybederek kötü bir seriye imza attı. Ligdeki son dış saha puanlarını, 8. haftada Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor’a (1-2) deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.
 


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