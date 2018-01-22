Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

GOMİS KAYSERİ'DE YOK

MAICON VE FERNANDO OYNAYAMAYACAK

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

4 MAÇTIR DEPLASMANDA PUAN ALAMIYOR

Erdinç Şahin

Ligin ikinci yarısınadeplasmanı ile başlayacak olanmoraller yerinde.’in göreve gelmesi ile moral ve motivasyonu artan Sarı-Kırmızılı takım çıkışını sürdürmek istiyor. Oldukça soğuk bir havada oynanacak mücadelede hedef üç puan. Sarı-Kırmızılı takımda kadroda olmayan Gomis'in yerine Eren Derdiyok'un 11'de sahaya çıkması bekleniyor.’de başlayacak karşılaşmayı, hakemyönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak.Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, ErenLung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, UmutGalatasaray'da bir süredir alacağını alamayan Bafetimbi Gomis'in sakatlığı bahane ederek 2 gündür idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Fatih Terim kendisini kadroya dahil etmedi...Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Fernando Reges, forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan, belinde ağrı bulunan Ahmet Çalık ile sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis’in ise oynamalarına engel bir durum olmadığı belirtildi.Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.Kayserispor’la yarın rakip sahada karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda puana hasret durumda. Galatasaray, rakipleriyle dış sahada oynadığı son 4 lig maçını da kaybederek kötü bir seriye imza attı. Ligdeki son dış saha puanlarını, 8. haftada Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor’a (1-2) deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.