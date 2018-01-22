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Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray ligin ikinci yarısının ilk maçında, Kayserispor'la karşı karşıya geliyor 

22 Ocak 2018, Pazartesi 20:00
Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)
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1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz karşılaşmayı takip ediyor.



İlk 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren.

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut


GOMIS KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEDİ!


Galatasaray'da bir süredir alacağını alamayan Bafetimbi Gomis'in sakatlığı bahane ederek 2 gündür idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Fatih Terim kendisini kadroya dahil etmedi...


ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA 


Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.
 


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