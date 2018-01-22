Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)

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GOMIS KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEDİ!



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Mehmet Nuri Turan

Maç başladı. Her iki takıma da başarılarGalatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz karşılaşmayı takip ediyor.Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren.Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut BulutGalatasaray'da bir süredir alacağını alamayan Bafetimbi Gomis'in sakatlığı bahane ederek 2 gündür idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Fatih Terim kendisini kadroya dahil etmedi...Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.