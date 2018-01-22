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Kayserispor - Galatasaray maçında Selahattin Aydoğdu krizi

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi tribüne maçı izlemeye gelen bir kaç taraftarın Selahattin Aydoğdu maskesi giymesi kısa süreli krize neden oldu

22 Ocak 2018, Pazartesi 23:19
Kayserispor - Galatasaray maçında Selahattin Aydoğdu krizi
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Kayseri'de Selahattin Aydoğdu krizi patlak verdi.

Fatih Terim ile yaşadığı kavga olayı nedeniyle Türkiye gündemini meşgul eden Selahattin Aydoğdu bizzat maça gitmese de Kayserispor-Galatasaray maçına damga vurmayı başardı.


MASKELERE EL KONULDU


Karşılaşma öncesi tribüne maçı izlemeye gelen bir kaç taraftarın Selahattin Aydoğdu maskesi giymesi kısa süreli krize neden oldu. Güvenlik güçleri olaya anında müdahalede bulundu ve maskelere el koydu.

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NE OLMUŞTU?


Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor’ itirazları oldu ve kaldırılması istendi.

Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de önceki gece saat 20.15’te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ dedi. Aydoğdu da, Fatih Terim'e küfür etti.

Dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı öğrenilmişti.

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