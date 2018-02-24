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Kayserispor - Kasımpaşa (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Konuk ekip Kasımpaşa 66. dakikada 10 kişi kaldı

24 Şubat 2018, Cumartesi 18:28
Kayserispor - Kasımpaşa (Maç özeti)
Süper Lig'in orta sıra takımlarından Kayserispor'la Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Konuk ekip Kasımpaşa 66. dakikada 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 38'e yükseltirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.


MAÇTAN DAKİKALAR


2. dakikada Neumayr’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Neumayr ile paslaşan Omeruo sol çaprazdan ceza sahasına doğru ilerledi. Omeruo ceza sahası çizgisi üzerinde uzak kale direğine doğru plase vuruşunu yaptı ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

20. dakikada sol kanattan Erkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Deniz, düzgün bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

28. dakikada Lopes’in sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa Kana-Bıyık bekletmeden vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Erkan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla yandan dışarı gitti.

50. dakikada sağ kanattan çalımlarla giren Lopes, müsait pozisyonda şut çekmekte geç kalınca defans araya girerek topu uzaklaştırdı.

51. dakikada Neumayr’ın pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren Mensah’ın şutunda kaleciyi geçen meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52. dakikada Deniz’in sağ kanattan yaptığı ortada Umut müsait pozisyonda topa dokunda ancak top az farkla auta çıktı.

62. dakikada Koita’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Trezeguet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada Veysel, Deniz’e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Mutlu Meler tarafından gördüğü ikinci sarı
kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68. dakikada Badji’nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan aldığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıyan Deniz’in şutunda top kaleci Ramazan’da kaldı.

74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendes topu dışarı çıkardı. Kaleci Harun’un ayaklarından seken topu takip eden Badji’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1



76. dakikada Pavelka’nın Mendes’e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonucu hakem Halil Mutlu Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut, topu ağlara yolladı. 3-1

90. dakikada Sapunaru’nun Trezeguet’i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında topun gerisine geçen Trezeguet, fileleri havalandırdı. 3-2


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