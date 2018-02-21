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Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı

Kayserispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
 

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı
Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. 

Teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde düz koşu ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında futbolcular çift kale maç ve pas çalışması yaptılar. Dün sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kana Bıyık ve Oleksandr Kucher bugün takımla birlikte çalıştı. Sarı-Kırmızılılarda omzunda lif yırtığı bulunan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım dışında eksik bulunmuyor. Kayserispor, perşembe ve cuma günü taktik çalışması yapacak.


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