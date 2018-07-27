Kayserispor Rajko Rotman ve Tjaronn Chery transferlerini bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon üst sıralarda yer almayı hedefleyen Kayserispor, transferde bombaları arka arkaya patlatıyor.

Sarı Kırmızılı ekip, Göztepe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Rajko Rotman'la her konuda anlaştı.

29 yaşındaki eski oyuncusuyla iki yıllığına söz kesen Kayserispor yönetimi, 10 numara mevkii için düşündüğü Tjaronn Chery'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.

Çin ekibi Guizhou Zhicheng Reserves'te forma giyen Hollandalı futbolcuyla ilgili tüm pürüzleri gideren Kayseri, çok kısa süre içinde hem Rotman'ı hem de Chery'yi açıklayacak.

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