Kayserispor - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Maçtan dakikalar:

Erdinç Şahin

'de haftanın önemli maçlarından birindeile3 puan mücadelesi verdi.Robinho ve Umut Bulut'un karşılıklı gollerine sahne olan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.18. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bıfouma’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.35. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, müsait pozisyonda dokunamadı.36. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan açtığı ortada meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan yumruklayarak uzaklaştırdı.42. dakikada sol kanattan Atila Turan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut’un aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle noktalandı.Sivasspor, 54. dakikada Robinho'nun frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.Dakika 67'de Umut Bulut'un kaydettiği gol skoru 1-1 yaptı.Maç 1-1'lik skorla bitti.