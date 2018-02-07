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Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükseldi

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Maç özeti)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen 2. takım oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray ya da Atiker Konyaspor olacak. Konya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

KAYSERİSPOR: 2 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 2

Goller: Dk. 36 Artem Kravets, Dk. 90+2 Asamoah Gyan (Kayserispor); Dk. 25 Soner Aydoğdu, Dk. 69 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Kayserispor: Muammer, Levent, Erkan, Kana Biyik, Sapunaru, Espinoza, Badji, Amorim, Varela, Boldrin, Kravets

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Aykut, Eray, Soner, Muğdat, Seleznov

Teknik Direktör: Okan Buruk


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