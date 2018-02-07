Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen 2. takım oldu.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray
ya da Atiker Konyaspor
olacak. Konya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.
KAYSERİSPOR: 2 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 2
Goller:
Dk. 36 Artem Kravets, Dk. 90+2 Asamoah Gyan (Kayserispor); Dk. 25 Soner Aydoğdu, Dk. 69 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kayserispor:
Muammer, Levent, Erkan, Kana Biyik, Sapunaru, Espinoza, Badji, Amorim, Varela, Boldrin, Kravets
Teknik Direktör:
Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor:
Fatih, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Aykut, Eray, Soner, Muğdat, Seleznov
Teknik Direktör:
Okan Buruk
Haber Merkezi