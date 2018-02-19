Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Antalyaspor yenilgisine rağmen ligdeki ilk 5 hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
 

Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Ligin boyu kısaldı. Özellikle düşme hattındaki takımlar can havliyle olağanüstü performans ve direnç ortaya koyuyor'' dedi

Süper Lig'in özellikle 2. yarıda sürprizlere gebe olduğuna değinen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Antalyaspor maçı zor geçti. Deplasmanda bu kez biz goller kaçırdık, onlar attı. Ev sahibi takım için ölüm kalım maçıydı. İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak, bunun telafisi mümkün. 2'nci yarıda takımlar noksanlarını giderip, ara transferle kadrolarını güçlendirdi. Süper Lig ekipleri birbirini daha iyi tanıma olanağı buldu. Bu çerçevede her takım, rakibini yenebilecek güce kavuştu. Özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlar daha fazla direnç göstermeye başladı. Puan cetvelinin alt sıralarındaki takımların gösterdiği olağanüstü bu çaba da puan cetvelini ister istemez etkiledi. Bize gelince, hedef olarak koyduğumuz ilk 5 içinde olmayı sürdürmek ve rahat bir nefes almak için Kasımpaşa karşılaşmasını kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Efsane antrenör Edip Akarsu'ya son görev

Efsane antrenör Edip Akarsu'ya son görev
Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü
Son dakika! Galatasaray’a iki kötü haber: Serdar Aziz ve Carrasso

Son dakika! Galatasaray’a iki kötü haber: Serdar Aziz ve Carrasso
Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz

Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz
Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti
Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü

Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü
Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi

Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi
Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek

Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek
Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!
Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!

Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!
Trabzonspor’da deprem! İstifa...

Trabzonspor’da deprem! İstifa...