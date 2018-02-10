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Kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski müdürü tutuklandı

Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski personel müdürü Bezek, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski müdürü tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski personel müdürü Hacı Osman Bezek, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şirketle ilgili gizli bilgileri FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklara sızdırdığı öne sürülen Bezek hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan Bezek, işlemlerinin ardından "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Mehmet ve Ali Takmaklı'nın sahibi olduğu Uğur Şirketler Grubu'na kayyum atanmıştı.

AA


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