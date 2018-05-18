Kaz çiftliğindeki taciz dehşetine 62 yıl hapis istemi

Kayışdığı'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan Abuzer Sayan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Abuzer Sayan'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki yurtlardan kaçarak yanına gelen 18 yaşından küçük mağdureleri Ataşehir ilçesindeki evinde ve çiftliğinde alıkoyduğu, bu mağdurelere karşı çeşitli suçlar işlediği anlatıldı.





HEM TEHDİT HEM DE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Şüpheli Abuzer Sayan'ın 2017 yılı ekim ayında 2001 doğumlu A.K.'yı silahla tehdit ederek başkası ile olan cinsel içerikli görüntüsünü kaydettiği, çiftlikten ayrılması halinde bu görüntüleri internette yayınlamakla tehdit ettiği belirtilen iddianamede, 2018 yılı şubat ayında da 18 yaşından küçük H.Ö.'ye silah doğrultarak öldürmekle tehdit ettiği, 15 yaşından küçük A.U.'yu rızası dışında yanında tuttuğu, 16 yaşındaki K.U.'yu tehdit ettiği, K.U. ile ayrıca rızası doğrultusunda bir çok kez cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı.





62 YIL 6 AYA KADAR CEZA İSTENDİ

Şüphelinin biri 15 yaşından küçük 3'ü de 18 yaşından küçük olan 4 mağdureye karşı, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj", "Silahla tehdit", "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarını işlediği belirtilen iddianamede, sanığın bu suçlardan 24 yıldan 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.





Yüksel KOÇ / İstanbul DHA