Kaza kurşunuyla işlenen cinayete 35 yıl hapis
Fatih’te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken vurulan 16 yaşındaki bir gencin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme silahı ateşleyen tutuklu sanık Cahit Demir’i 35 yıl hapse çarptırdı
Fatih'te 2016 yılının haziran ayında iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçerken başına kurşun isabet eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Umut Kansu’nun ölümüne ilişkin dava karara bağlandı.
İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Cahit Demir ve tutuksuz sanıklar Cesur Kaplan ile Bülent Kurt hazır bulunurken şikayetçi Namet Aksu’da salonda yer aldı.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Demir, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Demir hakkında, Umut Kansu’yu olası kasıtla öldürmekten 35 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.