Kaza sonrası sopayla inen şoföre sarılarak sakinleştirdi

1 Temmuz Pazar günü öğlen saatlerinde çekilen görüntülerde karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı.

Aracın yanında seyreden minibüse çarptı.

SARILARAK İKNA ETTİ

Kaza sonrası araçtan sopayla inen öfkeli minibüs şoförü, sürücüye saldırmak istedi.

Ancak sürücü, şoföre sarılarak tatlı diliyle onu ikna etti.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Güzel diyalog karşısında sopasını indiren genç şoför, konuşmalarının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.