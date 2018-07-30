Kaza sonrası sopayla inen şoföre sarılarak sakinleştirdi
İstanbul E-5 karayolunda aniden direksiyonu kıran otomobille çarpışan minibüs sürücüsü sopayla aracından indi. Otomobil şoförü tatlı diliyle öfkeli sürücüyü ikna etti
1 Temmuz Pazar günü öğlen saatlerinde çekilen görüntülerde karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı.
Aracın yanında seyreden minibüse çarptı.
SARILARAK İKNA ETTİ
Kaza sonrası araçtan sopayla inen öfkeli minibüs şoförü, sürücüye saldırmak istedi.
Ancak sürücü, şoföre sarılarak tatlı diliyle onu ikna etti.
KASK KAMERASINA YANSIDI
Güzel diyalog karşısında sopasını indiren genç şoför, konuşmalarının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.