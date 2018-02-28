Kaza sonrası telefonu salla bilgiler karşıdakine geçsin

TRAFİKTE BEKLEMEYE SON

Adem Özdoğan

Türk sigorta sektörünün tüm verilerinin toplandığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sektördeki şirketler için hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini ekledi. ‘Mobil Kaza Tespit Tutanağı’ (MKT) adı verilen uygulama sayesinde kazaya karışan ve mobil tutanak doldurmak isteyen vatandaşlar için hayat artık çok kolay. Söz konusu uygulama ile akıllı telefonu olan bireyler, sadece 5 dakika içinde kaza tespit tutanağı doldurabildikleri gibi, MKT uygulamasını telefonlarına indirmiş bireylerin telefonlarını salladıklarında mobil kaza tespit tutanağındaki bilgileri, olduğu gibi karşı tarafa geçiyor.SBM’nin yeni Genel Müdürü Murat Hakseven, kurumun geliştirdiği MKT uygulamasının, trafikte beklemenin ve zaman kaybının önüne geçen bir sistem olduğunu söyledi. Hakseven, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi: “Ortalama bir kaza tespit tutanağını evrakların doldurulma süresi oldukça uzun iken, Mobil uygulama ile kişiler hızlı şekilde ortalama 5 dakika içinde kaza tespit tutanağını doldurabiliyor. Mobilden doldurulan tutanaklar anında ilgili sigorta şirketlerine iletiliyor. Kağıt form ile doldurulan bir tutanağın değerlendirilme süresi ortalama 16 gün iken mobil uygulamada bu süre ortalama 2 gün. Böylece vatandaşlarımız çok daha hızlı bir şekilde hasar ödemesi alabiliyor. Bu nedenle, vatandaşlar aynı bir banka uygulaması gibi MKT’yi de akıllı telefonlarına indirsin ve yararlansınlar.” Hakseven, SBM'nin mobil kaza tutanağı uygulamasının birçok kesime büyük yarar sağlayacağını söyledi.