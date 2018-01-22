Kaza yapan araçtan çıkıp yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Isparta’da göl kenarına uçan araçtaki gençlerden biri hayatını kaybederken, kazadan yaralı kurtulan üniversite öğrencisi arkadaşı ise yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

22 Ocak 2018, Pazartesi 22:22
Kaza yapan araçtan çıkıp yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü
İddiaya göre, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Ormancılık Bölümüne bütünleme sınavı için gelen üniversite öğrencisi Fevzi Erdal, arkadaşı Kerim E. ile birlikte yola çıktı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDAN ÇIKTI


Kerim E. yönetimindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beyşehir Gölü kenarına uçtu.

Feci kazada Kerim E. hayatını kaybederken, arkadaşı Fevzi Erdal yaralandı.

YARDIM BULMAK İÇİN 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜ


Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erdal, yardım bulmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Yenişarbademli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne gitti.

Evlerin zillerine basarak ilçe sakinlerine yaralı olduğunu söyleyip 112 Acil Servis’i aramalarını isteyen Erdal, olay yerine gelen ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın jandarmaya haber verilmesinin ardından kaza bölgesine giden güvenlik güçleri, sabaha karşı göl kenarındaki araç içerisinde Kerim E.’nin cansız bedenine ulaştı.

Kerim E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

OTOMOBİLİ ÖDÜNÇ ALMIŞLAR


Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kerim E. ile yaralı kurtulan Erdal’ın otomobili başka bir öğrenci arkadaşlarından ödünç aldıkları öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


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