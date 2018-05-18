Kazada hayatını kaybeden 4 kardeş defnedildi

Gümüşhane'den İstanbul'a giderken Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Engin (38), kardeşleri Erol (34), Birol (28) ve Şenol Altuntaş'ın (24) naaşları, sabah saatlerinde Özkürtün beldesinin Kalebaşı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Kardeşlerin cenazeleri, helallik alınması sonrası Cayra Camisi'ne götürüldü.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİLER

9 çocuğundan 4'ünü trafik kazasında kaybeden baba Mehmet ve oğulları, taziyeleri kabul etti.

Altuntaş kardeşlerin naaşları, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kalebaşı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.





CENAZE DÖNÜŞÜNDE KAZA

Altuntaş kardeşlerin önceki gün kanser nedeniyle yaşamını yitiren babalarının amcası Niyazi Altuntaş'ın cenazesine katıldıkları ve kazanın İstanbul'a dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

Birol ve Şenol kardeşlerin bekar, Engin ve Erol kardeşlerin evli olduğu, Erol Altuntaş'ın bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.





Cenaze törenine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, dün Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Erol (34) ve Engin (38) ile kardeşi Şenol Altuntaş (24) yaşamını yitirmişti.