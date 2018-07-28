Sapanca ilçesinde dün özel halk otobüsü, TIR ve bir otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

HAFTA SONU TATİLİ İÇİN...

Yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Şule Atakar'ın Sapanca'da yaşayan arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için geldiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nden cansız bedeni yakınları tarafından alınan Atakır'ın Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Kaza sonrası görüntüleri inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TIR sürücüsü M.T ve kazaya karışmayan ancak sebebiyet verdiği iddia edilen zabıta aracı sürücüsü A.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki araçla yola dikkatsizce çıktığı görülen zabıta aracının sürücüsü A.P ile TIR sürücüsü M.T., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.