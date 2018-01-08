Kazada ölüme neden olan Yeni Orduspor Başkanı gözaltına alındı

ORDUSPOR'A YENİ BİR SOLUK GETİRMİŞTİ

Erdinç Şahin

mevkiide Altınordu-Ulubey karayolunda bir kaza meydana geldi.mücadele edenkullandığı 33 CYK 33 plakalı otomobil,yolunda seyir halindeyken yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 75 yaşındakiçarptı.Kazada Çelikkol hayatını kaybederken, Faruk Zavalsız gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, 3. Lig’e yükseldikten sonra yeni bir oluşuma gittiklerini, ilk haftalarda yaşanan uyumsuzluğu giderek attıklarını ve istikrarlı bir şekilde yükselerek liderliğe ulaştıklarını belirtmişti.Lige şampiyonluk parolasıyla girdiklerini, ilk haftalarda yaşanan puan kayıplarına rağmen bu hedeflerinden asla vazgeçmediklerini belirten Zavalsız, “Kazanacağımız ancak berabere kaldığımız şanssız maçlar oldu. Buna rağmen futbolculara ve teknik heyete güvendik. Bu da liderliği getirdi. Biz aslında ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyorduk. Ancak rakiplerimiz puan kaybedince liderlik erken geldi. İlk yarıyı lider bitirip ikinci yarıda rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz” diye açıklamalarda bulunmuştu.