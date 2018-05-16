Kazada telefon telleri koptu direkler devrildi
Düzce’nin Ağa Mahallesinde inşaat demiri yüklü kamyonun demirleri telefon kablolarına tıkıldı. Kazada telefon kabloları koptu telefon direkleri devrildi
Olay, Ağa Mahallesinde meydana geldi. Ağa Mahallesi 1950. Sokakta Haydar S. idaresindeki 81 DG 403 plakalı inşaat demiri yüklü kamyondaki demir çubuklar telefon kablolarına takıldı. Demirlerin kablolara takıldığını gören sürücü kamyonu durdurmasına rağmen kablolar ve iki elektrik direği zarar gördü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.
İHA