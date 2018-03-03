Kazada yere düşüp kaskı kırılan Batuhan Özdemir öldü

BAŞINI KALDIRIMA VURDU

YANLIŞ KASK TERCİHİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Senim Tanay

Bodrum'da Batuhan Özdemir'in kullandığı motosikletle karşı yönden gelen A.C.'nin kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı.Savrulup başını kaldırıma çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Özdemir ağır yaralandı, kaskı ise kırıldı.İlk müdahalesi yapılan Batuhan Özdemir, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, minibüs şoförü A.C.’yi gözaltına aldı.Batuhan Özdemir'in şehir içinde 100 km hızın üzerinde seyreden sürücülerin kullanması gereken full kask yerine toprak arazide kullanılan cross kaskı taktığı görüldü. Bu da "Akıllara yanlış kask seçimi mi öldürdü?" sorusunu getirdi.