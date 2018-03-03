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Kazada yere düşüp kaskı kırılan Batuhan Özdemir öldü

Bodrum'da yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Özdemir (18), savrulup kafasını kaldırıma vurdu. Kaskı kırılan genç, yaşamını yitirdi. Toprak arazide kullanılan cross kaskı taktığı görülen Batuhan Özdemir'in ölümü "Akıllara yanlış kask seçimi mi öldürdü?" sorusunu getirdi

03 Mart 2018, Cumartesi 15:24
Kazada yere düşüp kaskı kırılan Batuhan Özdemir öldü
Bodrum'da Batuhan Özdemir'in kullandığı motosikletle karşı yönden gelen A.C.'nin kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı.

BAŞINI KALDIRIMA VURDU

Savrulup başını kaldırıma çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Özdemir ağır yaralandı, kaskı ise kırıldı.



İlk müdahalesi yapılan Batuhan Özdemir, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, minibüs şoförü A.C.’yi gözaltına aldı.

YANLIŞ KASK TERCİHİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Batuhan Özdemir'in şehir içinde 100 km hızın üzerinde seyreden sürücülerin kullanması gereken full kask yerine toprak arazide kullanılan cross kaskı taktığı görüldü. Bu da "Akıllara yanlış kask seçimi mi öldürdü?" sorusunu getirdi.

 


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