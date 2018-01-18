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Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde bir otobüsün alev alması sonucu içindekiler feci şekilde can verdi, yalnızca 5 kişi kurtuldu.

18 Ocak 2018, Perşembe 10:33
Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Olay Aktöbe bölgesinin Irgız şehri yakınlarında Samara-Çimkent karayolu üzerinde meydana geldi. 55 yolcu ve 2 sürücünün bulunduğu otobüsten sadece 5 kişi yaralı kurtuldu.



Otobüste Kazakistan vatandaşlarının yanı sıra Özbekistan vatandaşlarının da olduğu öğrenildi. 

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunuyorlar.

Bakanlık, 5 yolcunun yanan araçtan çıkmayı başardığını açıkladı. 

İHA


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