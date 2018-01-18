Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Can Hakman

İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.Olaybölgesininşehri yakınlarında Samara-Çimkent karayolu üzerinde meydana geldi. 55 yolcu ve 2 sürücünün bulunduğu otobüsten sadece 5 kişi yaralı kurtuldu.Otobüstevatandaşlarının yanı sıravatandaşlarının da olduğu öğrenildi.Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunuyorlar.Bakanlık, 5 yolcunun yanan araçtan çıkmayı başardığını açıkladı.İHA