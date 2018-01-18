Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Kazakistan
İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Olay Aktöbe
bölgesinin Irgız
şehri yakınlarında Samara-Çimkent karayolu üzerinde meydana geldi. 55 yolcu ve 2 sürücünün bulunduğu otobüsten sadece 5 kişi yaralı kurtuldu.
Otobüste Kazakistan
vatandaşlarının yanı sıra Özbekistan
vatandaşlarının da olduğu öğrenildi.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunuyorlar.
Bakanlık, 5 yolcunun yanan araçtan çıkmayı başardığını açıkladı.
İHA
Can Hakman