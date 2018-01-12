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Kazakistan'da siyah kar yağdı! Acil durum ilan edildi!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gökyüzünden koyu renkli kar yağdı. Şiddetli kar fırtınası sebebiyle ülkede acil durum ilan edildi.

Kazakistan'da siyah kar yağdı! Acil durum ilan edildi!
Kazakistan'ın orta kesimindeki Temirtau'da gökyüzünden yağan siyah kar, herkesi şaşkına çevirdi.

Instagram'da yer alan videolarda Temirtau sakinleri hükümetten olayı araştırmasını isteyen paylaşımlar yapıyor. Bir kullanıcı, "Bununla yaşayamayız, burada boğuluyoruz" yazdı. Aralarında resmi ve bağımsız isimlerin yer aldığı bir grup özel araştırmacı, siyah karın nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor.


İDDİALARI REDDEDİYORLAR


Ülkenin en büyük çelik üretim ve demir endüstrisine ev sahipliği yapan Temirtau'da bulunan demir çelik tesislerinin yol açtığı hava kirliliğinin siyah kar yağmasına neden olduğuna düşünülüyor. ArcelorMittal adlı global tesis ise hava kirliliğinde önemli bir rol oynadıkları yönündeki iddiaları reddediyor. Aralık ayında hiç rüzgarın esmediği şehirde, 11 kez hidrojen sülfür oranının belirlenen limitleri aştığı tespit edildi.

Bazı Temirtau sakinleri ise imza kampanyası başlatarak topladıkları imzaları Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev'in en genç kızı Aliya Nazarbayeva'ya gönderdi. Aliya Nazarbayeva, Kazakistan Çevre Teşkilatı Birliği'nin başkanlığını yapıyor.

Temirtau'nun bulunduğu Karaganda, ülkede havası en kirli ve gökyüzüne en çok atık bırakılan bölge. Resmi verilere göre, 2016 yılında 600 bin ton zararlı atık gökyüzüne bırakıldı.
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