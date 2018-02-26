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Kazı yapan işçiler toprak altında kaldı: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

ASAT ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı yaptığı yerde toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olay anı kameralara yansıdı
 

26 Şubat 2018, Pazartesi 20:45
Kazı yapan işçiler toprak altında kaldı: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
ASAT tarafından Antalya-Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde gerçekleştirilen içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçiler Sinan Sağlam ve İbrahim Özcan'ın üzerine aniden yukarıdaki toprak döküldü. 

Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD'dan yardım istendi. 


İTFAİYE VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ


Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki ilk yardım ekibi yaptı. 


HAYATİ TEHLİKESİ VAR


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sinan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
 

OLAY ANI KAMERADA


Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, toprak yığınlarının işçilerin üzerine dökülmesinin ardından bir diğer işçinin çalışmaların durdurulması için iş makinelerini ikaz etmesi ve diğer işçilerin arkadaşlarını kurtarma çalışmaları yer alıyor.



 


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