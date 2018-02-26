Kazı yapan işçiler toprak altında kaldı: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı



İTFAİYE VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



HAYATİ TEHLİKESİ VAR

OLAY ANI KAMERADA

Gizem Yetil

ASAT tarafından Antalya-Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde gerçekleştirilen içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçilerve'ın üzerine aniden yukarıdaki toprak döküldü.Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD'dan yardım istendi.Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki ilk yardım ekibi yaptı.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sinan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, toprak yığınlarının işçilerin üzerine dökülmesinin ardından bir diğer işçinin çalışmaların durdurulması için iş makinelerini ikaz etmesi ve diğer işçilerin arkadaşlarını kurtarma çalışmaları yer alıyor.