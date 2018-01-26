KDK kararını verdi! 40 yaş üstü diye yurt kaydı iptal edilmişti ama...

KDK GÖRÜŞTÜ, PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Senim Tanay

Öğrenci olan başvurucu, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında annesiyle yaşadığı evin yıkılması ve annesinin vefat etmesi sebebiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ara sınıf kontenjanından özel durumları gözetilerek erkek öğrenci yurduna yerleştirildiğini bildirdi.Ancak başvurucu sonradan yurt yönetimi tarafından yurtlara giriş kıstaslarının değiştirilmesi sebebiyle yurttan çıkarıldığını ve mağdur edildiğini belirterek yurda kaydının tekrar yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucunun haklı olduğunu belirleyerek mağduriyetinin giderilmesi ve yurda kaydının tekrar yapılması için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi.Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun yurt kaydının yeniden yapılması sağlandı.