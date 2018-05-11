KDK tavsiye kararı verdi, engelli vatandaşın talebi kabul edildi
Yer değişikliği talebi kabul edilmeyen engelli vatandaş, KDK’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği tavsiye kararı üzerine Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atandı
Vatandaş, engelinden dolayı Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.
BAKANLIK MAĞDURİYETİ GİDERDİ
Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvuranın, engelinden dolayı atanma talebinin idare tarafından reddedilmesinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, dolayısıyla talebin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.
Yapılan incelemeler sonucunda talebi haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, başvurucunun mağduriyetini gidererek atamasını gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yer değişikliği işlemini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirdi.